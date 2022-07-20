Diyarbakır'da bir sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adı verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da bir sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adı verildi

20.07.2022 13:32
Diyarbakır'da bir sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adı verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adını verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adını verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Talaytepe Mahallesi'nde yer alan ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'dan sosyal konutlara ve maliye konutlarına giden sokağa Diyarbakırlı sanatçı Bedri Ayseli'nin ismini verme kararı alındı.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 180 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki yolda 65 bin metreküp kazı, 45 bin metreküp dolgu işlemi yapıldı.

Yapılan çalışmaların ardından Ulaşım Daire Başkanlığı, sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yazılı olduğu tabelaları astı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bedri Ayseli, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bir sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da bir sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adı verildi - Son Dakika
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