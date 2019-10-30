Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi
34 dakika önce
İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:22 Kaynak: AA
İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır kırsalında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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