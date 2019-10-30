Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

34 dakika önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Diyarbakır, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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