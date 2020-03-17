Diyarbakır'da bir terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da bir terörist yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir terörist yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek teröristlere finansman sağlayan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist yakalandı.

Diyarbakır'da bir terörist yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek teröristlere finansman sağlayan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist yakalandı.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Dicle ilçesi kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek teröristlere finansman sağlayan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahsın yakalanmasına yönelik Dicle'ye bağlı Yeşiltepe Mahallesinde belirlenen adreste operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda, bahse konu M.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs, DEAŞ'a da geri adım attırdı! İşte üyelerine yaptıkları çağrı
Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 20:34:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da bir terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]