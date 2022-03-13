DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi

13.03.2022 08:20

Diyarbakır'da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi.

Diyarbakır'da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolü yaptı.

Ekipler, M.K.S. ve F.S'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli aracı durdurdu.

Narkotik eğitimli dedektör köpek, "Risko ve Çiko"nun yardımıyla yapılan aramada aracın gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 paket halinde 140 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi
DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi
DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi
DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi
DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi
DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi
DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi
DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Narkotik, Eroin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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