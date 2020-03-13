Diyarbakır'da bir vatandaşın e- devlet şifresi ile asılsız ihbar yapıldı iddiası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da bir vatandaşın e- devlet şifresi ile asılsız ihbar yapıldı iddiası - Son Dakika

Diyarbakır'da bir vatandaşın e- devlet şifresi ile asılsız ihbar yapıldı iddiası

11 dakika önce

Diyarbakır'da e-devlet şifresi ile şikayette bulunulduğunu iddia eden Şerif Polat isimli vatandaş, mağdur olduğunu belirterek, "Yetkili kurumlardan başta Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından şüphelilerin bir an önce bulunmasını talep ediyorum" dedi.

Diyarbakır'da bir vatandaşın e- devlet şifresi ile asılsız ihbar yapıldı iddiası, System.String[]

Diyarbakır'da e-devlet şifresi ile şikayette bulunulduğunu iddia eden Şerif Polat isimli vatandaş, mağdur olduğunu belirterek, "Yetkili kurumlardan başta Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından şüphelilerin bir an önce bulunmasını talep ediyorum" dedi.


Diyarbakır'da e-devlet şifresi ile şikayette bulunulduğunu iddia eden Şerif Polat isimli vatandaş, mağdur olduğu gerekçesiyle Çınar İlçe Cumhuriyet Savcılığına müracaatta bulunarak şüphelilerin bulunmasını istedi. Konu ile ilgili olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Şerif Polat, sistemde adresinin Çınar ilçesi Ballıbaba Mahallesi olarak göründüğünü fakat yaklaşık 7 ay önce kent merkezine taşındığını söyledi.


"Tanımadığım kişileri şifrem girilerek şikayette bulunmuşlar"


Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) kendisi adına asılsız ihbarlarda bulunduğunu iddia eden Polat, "E- devlet şifrem ile sisteme girilerek benim tanımadığım insanlar hakkında asılsız şikayette bulunmuşlar. E- devlet şifrem ile sisteme girince şikayet olduğunu aradan beş gün geçtikten sonra öğrendim. İnternetim olmadığı için sisteme giremiyordum. Sonra sisteme girince konuyu öğrendim. Tanımadığım kişileri şifrem girilerek şikayette bulunulduğunu öğrendim ve ben bu işin peşini bırakmayacağım" dedi


"Yolumu kesebilirler ve bunu yapan her şeyi yapar"


Şikayetin kendisinin bilgisi dışında olduğunu iddia eden Polat, "Ben konuyu öğrendiğimde ismi geçen kişilerden birini aradım. Onunda ismi dilekçede yanlış yazılmış ve öyle bir isim köyümüzde yaşamıyor. Şuana kadar her hangi bir problem yaşamadım ama bundan sonra yaşayabilirim. Belki yolumu kesebilirler ve bunu yapan her şeyi yapar ve ben bunun ortaya çıkmasını istiyorum. Gerekli yerlere başvurumu yaptım. Çınar İlçe Cumhuriyet Savcılığına dilekçe vererek suç duyurusunda bulundum. Yetkili kurumlardan başta Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından şüphelilerin bir an önce bulunmasını talep ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
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