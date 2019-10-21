Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da biri gri listede aranan 2 terörist yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da biri gri listede aranan 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da biri gri listede aranan 2 terörist yakalandı

3 dakika önce

Diyarbakır'da biri gri listede aranan 2 terörist yakalandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, biri gri listede aranan 2 terörist yakalandı.

Diyarbakır'da biri gri listede aranan 2 terörist yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da biri gri listede aranan 2 terörist yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, biri gri listede aranan 2 terörist yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nce, Lice ilçesi Damar köyü Türbe Komu'nda Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş-168 müşterek operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, gri listede aranan Fedai Göçer kod adlı Yusuf Demir ile Enver Koçer kod adlı Mahfuz Taş isimli teröristler, üzerlerinde bulunan 2 adet 9 milimetre çapında Glock marka tabanca, 61 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 adet el bombası, 14 adet av tüfeği fişeği, 3 adet tabanca şarjörü ile birlikte sağ olarak etkisiz hale getirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda teröristler hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Öte yandan, delil niteliği olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınırken, el bombası da Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde olay yerinde imha edildi.

Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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