Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı

13.08.2022 12:04
Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı

Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 65 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 65 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Çok sayıda ve mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik bugün kent merkezi, Silvan, Çınar, Bismil ve Ergani ilçeleri olmak üzere 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon neticesinde; 42 şüpheli yakalanırken, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu öğrenildi. Aramalarda; 2 adet tabanca, çok sayıda mermi, hakkında toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel doküman ve paçavralar ele geçirildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika
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