Diyarbakır'da bomba süsü verilmiş paketin içinden kum çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'da bomba süsü verilmiş paketin içinden kum çıktı
Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çöp konteynırın önüne bırakılan paketin içinden kum çıktı.
Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çöp konteynırın önüne bırakılan paketin içinden kum çıktı. Mahallede oturan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 47 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce etrafı koli bandı ile sarılı halde 25 kiloluk bir paket sokak içerisinde bulunan çöp konteynırın önüne bırakıldı. Çevrede geçen vatandaşlar çöp konteynırın önüne bırakılan paketi fark edince durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bomba uzmanı ekiplerini bekledi. Olay yerine gelen bomba uzmanı polis ekipleri şüpheli pakete önce robot ile müdahalede bulundu, ardından koruyucu elbise giyen bomba uzmanı polis pakete yaklaşarak incelemede bulundu. Polisin yaptığı incelemede paket içerisine kum doldurularak bomba süsü verildiği tespit edildi. Yapılan tespitlerde paketin içerisinden kum çıkarken sokakta oturan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:34 Kaynak: İHA
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