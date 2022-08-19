Elazığ Stadı'na boya badana eğitimi alan Diyarbakırlı kadınların eli değdi - Son Dakika
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Elazığ Stadı'na boya badana eğitimi alan Diyarbakırlı kadınların eli değdi

19.08.2022 11:24
Elazığ Stadı'na boya badana eğitimi alan Diyarbakırlı kadınların eli değdi

Diyarbakır'da boya badana eğitimi alan 21 kadın, Elazığ Stadyumu'nda yürütülen çalışmalara gönüllü katkı sundu.

Diyarbakır'da boya badana eğitimi alan 21 kadın, Elazığ Stadyumu'nda yürütülen çalışmalara gönüllü katkı sundu.

Bağlar Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM), düzenlediği 25'i aşkın kursla kadınların sosyal hayatta daha aktif olmalarını ve meslek edinmelerini sağlıyor. Bu kurslardan biri de boya badana kursu.

Merkezde açılan kursa kayıt yaptıran, aralarında ev hanımları, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış üniversite mezunlarının da bulunduğu 20-40 yaş aralığındaki 21 kadın, 1,5 ay mesleki eğitim görerek sertifika almaya hak kazandı.

İnşaat sektöründe istihdam edilecek kadınlar farkındalık oluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca Elazığ'a kazandırılan, inşasında sona yaklaşılan UEFA ve FIFA standartlarındaki modern statta yürütülen çalışmalara boya badana yaparak bir günlük destek sağladı.

"Bundan sonra boya badana işlerimizi kadınlarımız da yapacak"

Bağlar Aile Destek Merkezi Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, hayatın her alanında kadınların varlığını desteklemek ve güçlendirmek için çabaladıklarını belirtti.

Mesleki eğitim programlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüklerini ifade eden Çetin, bunlardan birinin de kadınları inşaat sektöründe istihdama kavuşturmak olduğunu söyledi.

Bu nedenle kurs açarak kadınlara boya badana eğitimi verdiklerini anlatan Çetin, "Kursiyerlerin istihdamı için firmalarla görüşmeye başladık. Bundan sonra boya badana işlerimizi kadınlarımız da yapacak. Evlerimizi, iş yerlerimizi, dükkanlarımızı kadınlarımız da renklendirecek." dedi.

"Daha temiz iş çıkarmaktalar"

Kadınların istihdamı için yürütülen projeye katkı sunan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) boya fabrikası sahibi Özgül Çelikten kendi işletmelerinde de kadınların istihdamına önem verdiklerini aktardı.

Bağlar ADEM'in açtığı kursu duyunca inşaat firmaları ve müteahhitlere yönelik, kadın usta istihdam etmeleri halinde ekstra indirim uygulama konusunda kampanya başlattıklarını dile getiren Çelikten, "Şantiyelerde en büyük sıkıntımız iş bittikten sonra temizlik ekibinin tekrar girip orayı temizlemesi. Bayağı maliyetli işler. Kadınlarımız sahaya girdiğinde bu işlemler daha da azalmakta, daha temiz iş çıkarmaktalar." diye konuştu.

Elazığ Stadyumu inşasında yüklenici firma temsilcisi Mehmet Hanlı da işin her aşamasında, mimarlardan mühendislere kadar kadın eli değdiğini ifade ederek bu projeye de katkı sunmak için erkek boya ustalarının yanı sıra kadınların da stada renk katmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

"Kadının yapamayacağı iş yok"

Boya badana eğitimi alan kadınlardan İpek Gülcü, kurs öncesinde herhangi bir işte çalışmadığını, Bağlar ADEM'de boya badana kursu açıldığını duyunca başvuru yaptığını söyledi.

Bu kursa katılmakla doğru bir karar verdiğini dile getiren Gülcü, "Öncesinde hobi olarak tuvale yağlı boya resim yapıyordum. Duvar boyamanın da zevkli olacağını düşündüm. Kursa katıldığım, bu eğitimi aldığım için mutluyum. Çünkü boya yapmak güzel ve zevkli bir iş." ifadesini kullandı.

İrem Ayverdi de boya yapmayı sevdiğini bu nedenle kursa katıldığını anlatarak "Kadının yapamayacağı iş yok. Kadın isterse her işin üstesinden gelebilir. Öncesinde hiç boya yapmamıştım. Gördükten sonra heveslendim. Çok zevkli bir iş." dedi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Bağlar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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