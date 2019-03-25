Diyarbakır'da Boya Deposunda Yangın

Diyarbakır'da boya deposu olarak kullanılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Diyarbakır'da boya deposu olarak kullanılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı.



Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boya deposu olarak kullanılan apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.



Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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