Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Boya Deposunda Yangın

Diyarbakır'da Boya Deposunda Yangın

23 dakika önce

Diyarbakır'da boya deposu olarak kullanılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Diyarbakır'da Boya Deposunda Yangın, System.String[]
Diyarbakır'da boya deposu olarak kullanılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boya deposu olarak kullanılan apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kayapınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi ABD'de Camide Yangın! Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:37:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Boya Deposunda Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]