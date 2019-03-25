Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Boya Deposunda Yangın

Diyarbakır'da Boya Deposunda Yangın

44 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın bodrum katındaki boya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'da Boya Deposunda Yangın, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın bodrum katındaki boya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda hasar meydana geldi. 

Kayapınar'a bağlı  Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Özkaynaklar Apartmanı'nın bodrum katındaki boya deposunda, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boya malzemelerinin olduğu depoyu saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Binadaki dairelerde yaşayanlar ise panikle dışarı koştu. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Depoda hasar meydana gelirken, yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:20 Kaynak: DHA

Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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