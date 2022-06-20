Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar kentte trafik akışının rahatlatılması için yeni yollar açılmasına ve yıpranmış yolların asfaltının yenilenmesine devam ediliyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da bozulan asfalt yollar yenileniyor - Son Dakika

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