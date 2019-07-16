Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da buğday ve arpa üreticisini sevindirdi
Son Dakika Ekonomi Haber

Diyarbakır'da buğday ve arpa üreticisini sevindirdi

3 saat önce

Diyarbakır'da, bu yıl buğday ve arpadan elde edilen yüksek verim çiftçiyi sevindirdi.

Diyarbakır'da buğday ve arpa üreticisini sevindirdi, System.String[]
Diyarbakır'da, bu yıl buğday ve arpadan elde edilen yüksek verim çiftçiyi sevindirdi.
Diyarbakır, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li belediyeden tepki çeken cadde ismi kararı Diyarbakır Valiliğinden HDP'li belediyenin kararını ret! Caddeye terör suçlusunun adını vereceklerdi Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Mavi yelken balığı Kemer'de görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:19:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da buğday ve arpa üreticisini sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]