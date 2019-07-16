Diyarbakır'da buğday ve arpa üreticisini sevindirdi
3 saat önce
Diyarbakır'da, bu yıl buğday ve arpadan elde edilen yüksek verim çiftçiyi sevindirdi.
Diyarbakır
'da, bu yıl buğday ve arpadan elde edilen yüksek verim çiftçiyi sevindirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:57
HDP'li belediyeden tepki çeken cadde ismi kararı Diyarbakır Valiliğinden HDP'li belediyenin kararını ret! Caddeye terör suçlusunun adını vereceklerdi Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Mavi yelken balığı Kemer'de görüntülendi