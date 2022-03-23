Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldı

23.03.2022 10:43

Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldıDİYARBAKIR Diyarbakır'da otoparkta bulunan otomobiline İzmir'de ceza yiyince şoka uğrayan Suudi Yiğit, eşi Sibel Yiğit'in itirazı İzmir Urla Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi.

Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da otoparkta bulunan otomobiline İzmir'de ceza yiyince şoka uğrayan Suudi Yiğit, eşi Sibel Yiğit'in itirazı İzmir Urla Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi. Plaka Tanıma Sistemi görüntülerinde aracın İzmir'de olmadığını gören hakimlik, cezanın kaldırılmasına karar verdi.

Diyarbakır'da yaşayan Suudi Yiğit, 7 Ekim 2021 tarihinde arabasını iş yerinin otoparkına çekti. Yiğit, iş yerindeyken gelen trafik cezası mailiyle şoka uğradı. İddiaya göre, aracı Diyarbakır'da otoparkta olduğu saatlerde İzmir Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekiplerinden 314 lira kırmızı ışık ihlali cezası yedi. Ceza yediği zaman İhlas Haber Ajansına konuşan Suudi Yiğit, bu tarz haberleri izlerken güldüğünü ifade ederek, 'Gülme komşuna gelir başına' atasözünü hatırlattı.

İşvereniyle büroda oturduğu sırada kendisine mail geldiğini söyleyen Suudi Yiğit, gelen maille oturduğu yerden ceza yediğini düşündüğünü ifade etti. Yiğit'in eşi Sibel Yiğit, Urla Trafik Denetleme Büro Amirliğinin cezasına itiraz etti. Hakimlik, Urla Trafik Denetleme Amirliğinin cevap dilekçesinde itiraz eden hakkında uygulanan idari para cezasına ilişkin ispata yarar herhangi bir fotoğraf ya da kamera kaydı veya benzeri delil sunulmadığını görüldüğünü, ve 35 ACK 782 plakalı aracın sahibi Suudi Yiğit ve Sibel Yiğit'in itiraz hakkı bulunduğunu değerlendirdi.

Urla Sulh Ceza Hakimliği, PTS incelenmesinde aracın geçişinin bulunmadığını tespitine ilişkin kararını verdi. Kararda, itiraz edenin başvurusu yerinde görüldüğünden idari yaptırım kararının 5326 sayılı yasanın 28/8-bmaddesi uyarınca, Urla Trafik Denetleme Büro Amirliğinin trafik idari para cezasının tutanağının hukuka uygun olarak düzenlenmediğini ve cezanın kaldırılmasına karar verdi.

Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldı
Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldı
Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 6 günde 4 bin 549 araç ve sürücüsüne ceza kesildi Gaziantep'te 6 günde 4 bin 549 araç ve sürücüsüne ceza kesildi Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:36 Ukrayna'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Avını bekleyen traktör
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement