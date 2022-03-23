Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da bulunan araca İzmir'de kesilen ceza PTS kayıtlarının incelenmesiyle kaldırıldı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da otoparkta bulunan otomobiline İzmir'de ceza yiyince şoka uğrayan Suudi Yiğit, eşi Sibel Yiğit'in itirazı İzmir Urla Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi. Plaka Tanıma Sistemi görüntülerinde aracın İzmir'de olmadığını gören hakimlik, cezanın kaldırılmasına karar verdi.

Diyarbakır'da yaşayan Suudi Yiğit, 7 Ekim 2021 tarihinde arabasını iş yerinin otoparkına çekti. Yiğit, iş yerindeyken gelen trafik cezası mailiyle şoka uğradı. İddiaya göre, aracı Diyarbakır'da otoparkta olduğu saatlerde İzmir Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekiplerinden 314 lira kırmızı ışık ihlali cezası yedi. Ceza yediği zaman İhlas Haber Ajansına konuşan Suudi Yiğit, bu tarz haberleri izlerken güldüğünü ifade ederek, 'Gülme komşuna gelir başına' atasözünü hatırlattı.

İşvereniyle büroda oturduğu sırada kendisine mail geldiğini söyleyen Suudi Yiğit, gelen maille oturduğu yerden ceza yediğini düşündüğünü ifade etti. Yiğit'in eşi Sibel Yiğit, Urla Trafik Denetleme Büro Amirliğinin cezasına itiraz etti. Hakimlik, Urla Trafik Denetleme Amirliğinin cevap dilekçesinde itiraz eden hakkında uygulanan idari para cezasına ilişkin ispata yarar herhangi bir fotoğraf ya da kamera kaydı veya benzeri delil sunulmadığını görüldüğünü, ve 35 ACK 782 plakalı aracın sahibi Suudi Yiğit ve Sibel Yiğit'in itiraz hakkı bulunduğunu değerlendirdi.

Urla Sulh Ceza Hakimliği, PTS incelenmesinde aracın geçişinin bulunmadığını tespitine ilişkin kararını verdi. Kararda, itiraz edenin başvurusu yerinde görüldüğünden idari yaptırım kararının 5326 sayılı yasanın 28/8-bmaddesi uyarınca, Urla Trafik Denetleme Büro Amirliğinin trafik idari para cezasının tutanağının hukuka uygun olarak düzenlenmediğini ve cezanın kaldırılmasına karar verdi.