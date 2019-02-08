Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Bulunan Bin 200 Yıllık İncil İstanbul'da İncelenecek

Diyarbakır'da Bulunan Bin 200 Yıllık İncil İstanbul'da İncelenecek

43 dakika önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan İncil İstanbul'da incelenecek.

Diyarbakır'da Bulunan Bin 200 Yıllık İncil İstanbul'da İncelenecek, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan İncil İstanbul'da incelenecek.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil'in ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında İncil, uzman bilirkişilerce incelenerek, rapor düzenlenmesi amacıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, merkez Kayapınar ilçesinde 3 şüphelinin, bin 200 yıllık, deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşılmıştı. 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, şüpheliler altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.

Deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil'in ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:27 Kaynak: AA

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