Diyarbakır'da cadde ortasında kavga; çok sayıda gözaltı -2
1 saat önce
DİYARBAKIR'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga polis tarafından güçlükle sona erdirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga
polis tarafından güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir
ilçesinde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Ekinciler Caddesi
'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ramazan Bayramı
öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken polis ekipleri güçlük çekti. Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Kavga ekiplerin çabasıyla sona erdirildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- Diyarbakır
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