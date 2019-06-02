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Diyarbakır'da cadde ortasında kavga; çok sayıda gözaltı -2

1 saat önce

DİYARBAKIR'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga polis tarafından güçlükle sona erdirildi.

Diyarbakır'da cadde ortasında kavga; çok sayıda gözaltı -2, System.String[]
DİYARBAKIR'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga polis tarafından güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Ekinciler Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken polis ekipleri güçlük çekti. Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Kavga ekiplerin çabasıyla sona erdirildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
Diyarbakır, kavga, Güncel
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