Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Diyarbakır'da bugün de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla hafta sonu 31 kentte sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması 2'nci günde de devam ederken, kısıtlama kapsamında bulunan kentlerden Diyarbakır'da dün olduğu gibi bugün de sessizlik hakim.

Kentin cadde ve sokaklarında güvenlik güçleri, sağlık personeli, fırıncılar, temizlik görevlileri, eczacılar, basın mensupları ve diğer görevliler dışında kimseye rastlanılmadı.