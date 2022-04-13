Diyarbakır'da cami inşaatının kubbesi çöktü: 5 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da cami inşaatının kubbesi çöktü: 5 yaralı

13.04.2022 11:03

- Diyarbakır'da cami inşaatının kubbesi çöktü: 5 yaralı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaatı devam eden bir caminin kubbesinin çökmesi sonucu 5 çalışan yaralandı.

- Diyarbakır'da cami inşaatının kubbesi çöktü: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaatı devam eden bir caminin kubbesinin çökmesi sonucu 5 çalışan yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1144. sokakta inşaatı devam eden Hacı Baki Çelik camisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton mikserinin beton boşaltması sonucu basınç nedeniyle caminin kubbesinde çökme meydana geldi. Çökme sonucu 5 çalışan yaralandı. 112 komuta merkezine ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da cami inşaatının kubbesi çöktü: 5 yaralı
Diyarbakır'da cami inşaatının kubbesi çöktü: 5 yaralı
Diyarbakır'da cami inşaatının kubbesi çöktü: 5 yaralı

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Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da cami inşaatının kubbesi çöktü: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da cami inşaatının kubbesi çöktü: 5 yaralı - Son Dakika
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