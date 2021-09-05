Diyarbakır'da cami şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden Merkez Camisi'nin şantiye alanında bulunan, depo ve lavabo olarak kullanılan tek katlı binada elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin binayı sardığı yangına, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın binada hasara yol açtı.