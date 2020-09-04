Diyarbakır'da camilerin uygunsuz kıyafetlerle ziyaret edilmesine tepki - Son Dakika

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri camilerin uygunsuz kıyafetlerle ziyaret edilmesine tepki gösteren açıklama yaptı..

Platform üyeleri cuma namazının ardından tarihi Ulu Cami önünde "Allah'ın adının yüceltildiği camilerimiz turistik mekan değildir" yazılı pankart açtı.

Platform Koordinatörü İbrahim Gökdemir de yaptığı açıklamada, bütün dinlerde mabetler ve mescitlerin o dinin emirleri gereğince kutsiyetlerinin bulunduğunu söyledi.

İslam dininde camilerin önemli bir yeri olduğunu kaydeden Gökdemir, İslam'ın ilk dönemlerinden başlayarak günümüze kadar Müslümanların camileri inşa, imar ve ihya etmek için her türlü fedakarlığı yaptığını belirtti.

Türkiye'de 130 bin, Diyarbakır'da da 2 bin 87 caminin Müslümanların ibadet mekanı olarak inşa edildiğini aktaran Gökdemir, şöyle devam etti:

"Kentimiz İslam kültür medeniyetinde önemli miraslarından olan ve 5. Haremi şerif olarak bilinen Ulu Cami ve 27 şehit sahabenin metfun olduğu Hz. Süleyman Camide yerli ve yabancı turistlerin genel ahlak ve adaba aykırı bir tavır ve kıyafet ile mabetlerimizi ziyaret adı altında kutsiyetini zedeleyen girişimler bizi ziyadesiyle rencide etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii Kebir ziyaret adabı olarak tanımladığı genelgenin gereği olarak 'Camilerimize başı açık ve şort ile girilmemesi' ile ilgili genelgenin bir benzeri de başta Ulu Camimiz ve Hz. Süleyman olmak üzere tüm camilerimize giriş adabı olarak düzenlenmesi ve uygulanmasını talep ediyoruz. Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu ve Ulu Cami Gönüllüleri olarak; Başta Sayın İl Valimiz olmak üzere, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğümüzden talebimiz şudur, Ulu Cami ve Hz. Süleyman Camisi başta olmak üzere kentimizin ve Müslümanların bağrında beslediği camiler ve mescitlerimizin kutsiyetlerini zedeleyecek her türlü girişimlere karşı gerekli tedbirleri almalarını öneriyoruz."