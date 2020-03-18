Diyarbakır'da Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Çanakkale şehitleri anıldı

DİYARBAKIR'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 8'inci Ana Jet Üs Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Özmen ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, protokolün çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Çanakkale zaferinin önemine değindi. Vali Güzeloğlu, "Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk yaştaki şehit kahramanlarımızın dünya tarihinde benzeri olmayan bir zaferin mimarı olmalarının 105'inci yıl dönümündeyiz. Dünya milletlerinin takdirini kazanan bağımsızlık uğruna bir milletin neler yapabileceğinin en güzel örneğini veren siz kahramanlarımıza milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Bu duygularla başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan eyleyen tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle şükranla anıyorum. Aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.