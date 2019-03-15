Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Çanakkale Şehitleri İçin Mevlit

Diyarbakır'da Çanakkale Şehitleri İçin Mevlit

53 dakika önce

Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Diyarbakır'da Çanakkale Şehitleri İçin Mevlit, System.String[]
Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Valilik tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü etkinlikleri kapsamında merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de mevlit programı yapıldı.

Mevlit sonunda şehitler için dua edildi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır'ın her ilçesinde Çanakkale şehitlerinin olduğunu belirterek, "Bu ülke ne Türk'e Kürt'e ne de sadece Araplara aittir. Bu memleket hepimize ait. Şehitlerimizin kanı üzerine kurulmuştur. Birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim." dedi.

İstanbul'da ezana yapılan saygısızlığın şehitlerin mirasına zarar verdiğini dile getiren Karabayır, Çanakkale'den başlayıp bugüne kadar vatanı ve dini için canını veren şehitlere rahmet diledi.

Programda, cuma namazının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Diyarbakır, Çanakkale, Güncel
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