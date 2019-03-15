Diyarbakır'da Çanakkale Şehitleri İçin Mevlit

Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.



Valilik tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü etkinlikleri kapsamında merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de mevlit programı yapıldı.



Mevlit sonunda şehitler için dua edildi.



İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır'ın her ilçesinde Çanakkale şehitlerinin olduğunu belirterek, "Bu ülke ne Türk'e Kürt'e ne de sadece Araplara aittir. Bu memleket hepimize ait. Şehitlerimizin kanı üzerine kurulmuştur. Birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim." dedi.



İstanbul'da ezana yapılan saygısızlığın şehitlerin mirasına zarar verdiğini dile getiren Karabayır, Çanakkale'den başlayıp bugüne kadar vatanı ve dini için canını veren şehitlere rahmet diledi.



Programda, cuma namazının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu

Üreticinin Beklediği Tarih Açıklandı! Paralar Ay Sonu Hesapta Olacak

Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı