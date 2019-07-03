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Diyarbakır'da çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli yakalandı

21 dakika önce

Diyarbakır'da çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli yakalandıDiyarbakır'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarpıp ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan sürücünün, K.K. (24) olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarpıp ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan sürücünün, K.K. (24) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla K.K. ve beraberindeki M.B.B. (39), gözaltına alındı.
Kayapınar ilçesinde, dün gece saatlerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye çarpıp yaşamını yitirmesine neden olan ve aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücünün K.K., aynı araçtaki diğer kişinin ise M.B.B. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sonucunda, bugün K.K. ile M.B.B. düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Diyarbakır'da çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:22 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Polis, Güncel
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