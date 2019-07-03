Diyarbakır'da çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli yakalandı
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DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarpıp ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan sürücünün K.K. (24) olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:30 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarpıp ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan sürücünün K.K. (24) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla K.K. ve beraberindeki M.B.B. (39), gözaltına alındı.
Kayapınar ilçesinde, dün gece saatlerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye çarpıp yaşamını yitirmesine neden olan ve aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücünün K.K., aynı araçtaki diğer kişinin ise M.B.B. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sonucunda, bugün K.K. ile M.B.B. düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
- Diyarbakır
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