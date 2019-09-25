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Diyarbakır'da çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Diyarbakır'da çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildiDİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir duyum üzerine Lice ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir duyum üzerine Lice ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında bir grup terörist olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon başlatıldı. Helikopterle bölgeye indirilen Jandarma Özel Harekat timleri kırsalda arama tarama faaliyeti yaparken bir grup teröristle karşılaşıldı. Güvenlik kuvvetlerinin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karışılık verilmesinin üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede havadan ve karadan operasyonların devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır'da çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:42 Kaynak: İHA
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