Diyarbakır'da çayda kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Muhsine Y. (27), Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nden geçen Sinek Çayı'nda ölü bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muhsine Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırdı.

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