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Diyarbakır'da cep telefonu ve bisiklet çalan kişi tutuklandı
6 saat önce
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cep telefonu ve bisiklet çalan kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:54 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cep telefonu ve bisiklet çalan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada Akkoyunlu caddesinde bisiklet, Kooperatifler Mahallesinde ise camiden cep telefonu çaldığı tespit edilen İ.S'yi gözaltına aldı.
Yakalanan şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.S tutuklandı.
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