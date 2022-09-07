Güneş gözlüklü bisiklet hırsızı kamerada - Son Dakika
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Güneş gözlüklü bisiklet hırsızı kamerada

07.09.2022 13:56

DİYARBAKIR'da cerrahi maskeli kişinin, bir iş yerinin park alanındaki, kilidini uzun uğraşlar sonucu açtığı bisiklete binip ardından da güneş gözlüğünü takarak uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da cerrahi maskeli kişinin, bir iş yerinin park alanındaki, kilidini uzun uğraşlar sonucu açtığı bisiklete binip ardından da güneş gözlüğünü takarak uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş yerinin park alanında kilitli bulunan bisikletin yanına gelen cerrahi maskeli şüpheli, uzun uğraşlar sonucu kilidi açtı. Daha sonra bisiklete binen şüpheli, güneş gözlüğünü takarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bisikletin sahibi polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneş gözlüklü bisiklet hırsızı kamerada - Son Dakika

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