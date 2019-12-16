Diyarbakır'da çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdılar - Son Dakika

Diyarbakır'da çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdılar

6 saat önce

Diyarbakır'da yaklaşık 5 bin yıllık tarihi olan surların taşlarının sökülüp satıldığını bilgisini alan polis ve zabıta ekipleri, Sur ilçesinde inceleme başlattı.

Diyarbakır'da çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdılar, System.String[]

Diyarbakır'da yaklaşık 5 bin yıllık tarihi olan surların taşlarının sökülüp satıldığını bilgisini alan polis ve zabıta ekipleri, Sur ilçesinde inceleme başlattı. Sur ilçesinde bulunan Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, taşları parayla aldıklarını savunarak güvenlik güçlerine 'tarihi' taşlarla saldırdı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan tarihi Diyarbakır surlarının taşlarının sökülüp satıldığı iddiasına iliştin polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Alipaşa ve Lalebey Mahallesi'nde söz konusu taşların bulunduğu bilgisi üzerine mahalleye gelen polis ve zabıta ekipleri, sokaktaki taşları götürmek istedi. Mahalle sakinlerinin taşların götürülmesine izin vermemesi üzerine gerginlik yaşandı. Bazı mahalle sakinleri evlerinin damına çıkıp ellerine aldıkları benzin bidonları ile tehlike saçarken, bazı vatandaşlar ise 'tarihi' taşlarla polise saldırdı.

DAMLARA ÇIKIP TEHLİKE ATLAMAKLA TEHDİT ETTİLER

Tarihi taşların surlara ait olmadığını savunan mahalle sakinlerinden Emrah Ak, Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 4 yıl önce başlanan yıkım ve yenileme çalışmaları sırasında taşları para ile satın aldıklarını iddia ederek, taşları geri vermeyeceklerini söyledi. Ak ve beraberindekiler daha sonra ellerine aldıkları benzin bidonu ve taşlarla polisin kendilerine yaklaşmamasını aksi taktirde kendilerini yakacaklarını kaydetti.

POLİS MÜDÜRÜ AİLEYİ SAKİNLEŞTİRDİ

İkna çabalarının sonuçsuz kalması sonucu bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisin gelmesi ile birlikte mahalle sakinleri, ellerine aldıkları 'tarihi' taşları polis ekiplerine attı. Olayın yaşandığı Alipaşa Mahallesi'ne gelen polis müdürünün, aile ile görüşüp sorunun çözüleceğini iletmesinin ardından gerginlik sona erdi.

Gerginliğin sona ermesinin ardından taşların taşınma işlemi başlatıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Zabıta, Polis, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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