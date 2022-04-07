Diyarbakır'da çevre düzenleme ve peyzaj çalışması - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Yolu, Halid Bin Velid Bulvarı ve Sultan Sasa Caddesi'nin kesişim noktası olan Yonca Kavşak'ta çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent girişlerinin güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalar devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Şanlıurfa Yolu, Halid Bin Velid Bulvarı ve Sultan Sasa Caddesi'nin kesişim noktası olan Yonca Kavşak'ta renkli bir görünüme kavuşturmak için çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

Toplam 98 bin metrekare alandan oluşan kavşakta, 48 bin metrekare alan yeşil alan olarak ayrıldı.

Çevre düzenlemesi kapsamında 128 metre taş duvarın örüleceği alanda peyzaj çalışmaları kapsamında 18 farklı türde 1825 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.154 bin 338 çalının dikileceği ve mevsimlik çiçeklerle süslenecek alanda sulama sisteminde kullanılmak için sondaj çalışması yapılarak su kaynağı elde edildi.

Otomatik sulama sisteminin kurulacağı kavşakta, 350 ton su kapasitesi olan bir depo da yapılacak.