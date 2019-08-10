Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi
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Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi

1 saat önce

Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi.

Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ikamet eden şüphelinin Roma dönemine ait olduğunu söylediği kitabı satmak için alıcı aradığı tespit edildi.
Bunun üzerine dün Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda zanlı tarihi eseri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, 34 sayfadan oluşan, ceylan derisine altın yazmalı kitap bulundu.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:18 Kaynak: AA
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