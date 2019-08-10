Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi
53 dakika önce
Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:40 Kaynak: AA
'da Roma
dönemine ait olduğu tahmin edilen ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ikamet eden şüphelinin Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği kitabı satmak için alıcı aradığı belirlendi.
Bunun üzerine dün Kayapınar
ilçesindeki Peyas Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda zanlı tarihi eseri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, 34 sayfadan oluşan, ceylan derisine altın yazmalı kitap bulundu.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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