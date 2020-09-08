Diyarbakır'da cezaların caydırıcılığı korona vakalarını kontrol altına aldı - Son Dakika

Diyarbakır'da cezaların caydırıcılığı korona vakalarını kontrol altına aldı

Diyarbakır'da cezaların caydırıcılığı korona vakalarını kontrol altına aldı Prof. Dr. Recep Tekin: "Yoğun bakımlar fule yakın dolu" "Diyarbakır'daki vaka sayılarımızda artık kontrol sağlanmaya başlandı" Sağlık Bakanı Dr.

Diyarbakır'da cezaların caydırıcılığı korona vakalarını kontrol altına aldı

Prof. Dr. Recep Tekin:

"Yoğun bakımlar fule yakın dolu"

"Diyarbakır'daki vaka sayılarımızda artık kontrol sağlanmaya başlandı"

DİYARBAKIR - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da son günlerde vaka sayılarında azalma olduğunu bildirmişti. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vakalarını azalmasının temel nedenini, "Düğünlere bir kısıtlama geldi. Süreler kısıtlandı, ikramlar kısıtlandı. 65 yaş üstü vatandaşlara düğünlere girişleri kısıtlandı. Toplu yemekler azaltıldı. Özellikle maske, mesafe, hijyen konusu önemsendi. Bir diğer önemli noktada izolasyona uyum söz konusu" olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da yaptığı değerlendirme toplantısında Diyarbakır'da son günlerde vaka sayılarında azalma olduğunu bildirmişti. Vaka sayılarında sürekli artış yaşanan kentlerden biri olan Diyarbakır'da vaka sayısının artışının kontrol altına alınmasının altındaki temel nedenin caydırıcı yasakların uygulanması olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Recep Tekin, Diyarbakır'daki vakaların temel kaynağı dış faktör olduğu, vaka artışlarının sabitlenmesi ve kontrol altına alınmasının temel nedenin toplu etkinliklerin kısıtlanması, caydırıcı cezaların getirilmesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Tekin, yoğun bakımların fule yakın olduğunu, kliniklerin de yüzde 70 dolu olduğunu kaydetti.

"Vaka sayılarında bir düşüş olmasa da sabitlenme, kontrol altına alınma söz konusu"

Prof. Dr. Recep Tekin, Diyarbakır'da Mart, Nisan ve Mayıs aylarında vaka sayılarında Türkiye ortalamasının altında olduklarını söyledi. 1 Haziran normalleşme süreci sonrasında Diyarbakır'da vaka sayılarında artışlar söz konusu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tekin, "Bununda en önemli sebeplerinden özellikle bir tanesi toplu etkinlikler, düğün, mevlit, toplu yemeklerden dolayı birde milletimizin rehavete kapılması. Özellikle maske, mesafe, el hijyenindeki rehavetten dolayı vaka sayılarımızda ciddi bir artış oldu. Temmuz ayının sonlarında kurban bayramı gelirken tekrar vaka sayılarımızda bir artış oldu. Özellikle Ağustos aylarının başlarında bakanlığının da açıkladığı üzere bir pik yaşandı, çok ciddi bir artış söz konusu oldu. Ama son bir haftadır baktığımız zaman bakanlığımızda açıkladı. Diyarbakır'da vaka sayılarında bir düşüş olmasa bile bir sabitlenme, bir kontrol altına alınma söz konusu. Bununda çeşitli sebepleri var. Bir, düğünlere bir kısıtlama geldi. Süreler kısıtlandı, ikramlar kısıtlandı. 65 yaş üstü vatandaşlara düğünlere girişleri kısıtlandı. Toplu yemekler azaltıldı. Özellikle maske, mesafe, hijyen konusunda uyarılarda bulundum. Bir diğer önemli noktada izolasyona uyum söz konusu. Özellikle testi pozitif olanların evde olması gerekirken, dışarı çıkmaları ve bunlarında cezalarında ciddi bir artış oldu. Bunlarda artık evden çıkmamaya başlayınca Diyarbakır'daki vaka sayılarımızda artık kontrol sağlanmaya başlandı. Öyle tahmin ediyorum ki, bu süreci böyle devam ettirirsek, toplu etkinliklere dikkat edersek önümüzdeki bu kontrollü süreç devam edecektir" dedi.

"Yoğun bakım fule yakın"

Cezaların caydırıcı bir özelliği olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tekin, "Çünkü normal şartlarda konuşulan gündemde olan maske, mesafe, izolasyon uyum konusunda sözler bazen yetmeyebiliyor. O yüzden uygulanması gereken yaptırımları da yapmak gerekiyor. Bu süreçte de bu yaptırımların bir karşılığını almış olduk. Diyarbakır'daki ilk vaka artışlarına baktığımız zaman hep dış kaynaklı. Özellikle umre ve İstanbul'dan gelenler vaka sayılarını artırdı. Özelikle sağlık çalışanlarında çok fazla pozitiflik var. Bunun dışında da kamu çalışanlarında da pozitiflik arttığı için valilik burada özelikle Diyarbakır için devlet kurumlarına HES kodu kontrolü ile vatandaşlar artık kurumlara giriş yapabilecek. Ben bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Evde olması gereken, izolasyonda olması gereken bu şekilde bir kuruma giremeyecek. Doluluk oranı şuanda yüzde 70'lerde. Yoğun bakımlarda fule yakın dolu. Ama kliniklerimizde yüzde 70 doluluk oranımız var. Geçen haftalarda fule yakındı, ama şuanda yüzde 70 söz konusu. Bu bizim için çok iyi. Eskiden yer bulmakta zorlanıyorduk. Ama şuanda her hastayı rahat bir şekilde yatırıyoruz. Bunu fırsat bilip, tedbirleri daha sıkı tutup vaka sayılarımızı daha da aza indirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da cezaların caydırıcılığı korona vakalarını kontrol altına aldı

Recep Tekin, Koronavirüs, Diyarbakır, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da cezaların caydırıcılığı korona vakalarını kontrol altına aldı - Son Dakika

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