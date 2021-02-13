Diyarbakır'da, çiçekçinin '14 Şubat' sipariş listesi

DİYARBAKIR'da 20 yıldır çiçekçilik yapan Mustafa Çakıcı (37), koronavirüs salgını dolayısıyla 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçek siparişlerinin yüzde 80'ini internet üzerinden aldıklarını söyledi. Çakıcı, dünyanın her yerine çiçek gönderebildiklerini belirterek, "Herkesi mutlu etmeye davet ediyoruz. 100'e yakın siparişim var. Genelde tercih edilen gül oluyor. Solmayan güller bu sene iyi gitti. Çikolata konseptlerimiz var. Orkide, teraryum ve yapay çiçekler ile sayamayacağım bir sürü model var" dedi

Bağlar ilçesinde 20 yıllık çiçekçi Mustafa Çakıcı, koronavirüs salgını nedeniyle Sevgililer Günü için çoğu internet üzerinden verilen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Solmayan gül, teraryum, buket modelleri, çikolata, orkide ve kaktüs gibi ürünlerden farklı konsept yapan Çakıcı, hazırladıklarını sosyal medya hesaplarından da paylaşınca siparişlerin arttığını belirtti. Çakıcı, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra yurt dışına da sipariş gönderdiğini söyledi.