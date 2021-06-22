DİYARBAKIR - Çiftçilere alternatif ürün olarak oluşturulan lavanta bahçeleri görseliyle dikkati çekiyor - Son Dakika

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çiftçilere alternatif ürün olarak yetiştirilen ve çiçek lavantalar, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Bismil Meslek Yüksekokulu ve Bismil Belediyesince çiftçilere alternatif ürün olması amacıyla geçen yıl hayata geçirilen "Tarımsal Ürün Çeşitliliğini Arttırma ve Geliştirme Projesi" kapsamında 50 dönüm alan üzerinde yetiştirilen lavantalar çiçek açtı.

Çiftçileri gelir getiri oranı yüksek ürünlere yönlendirmek amacıyla deneme amaçlı olarak oluşturulan lavanta bahçeleri, göz kamaştırıcı mor rengiyle de ilgi görüyor.

Proje Koordinatörü ve DÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrullah Akyıldız, AA muhabirine, "Diyarbakır'da olmaz" denilen bir güzelliği bölgede denemek için projeyi geçen sene hayata geçirdiklerini söyledi.

Akyıldız, çalışma kapsamında 50 dönümlük araziye iki tür halinde diktikleri 80 bin kök lavantanın bereketli ve birçok faydası bulunan bir bitki olduğunu belirtti.

"Gelin ve damatlar, fotoğraf çekimi mekanı için kullanıyor"

Tıbbi aromatik bir bitki olan lavantanın kozmetik alanda da değerlendirildiğini anlatan Akyıldız, istihdam sağlayabilmek oluşturdukları bahçelerde kadınların çalıştığını söyledi.

Vatandaşların lavanta bahçelerini ziyaret ettiğini, burada vakit geçirdiğini ve fotoğraf çektirdiğini ifade eden Akyıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelin ve damatlar, fotoğraf çekimi mekanı için kullanıyor. Tüm bölge halkını burada dinlenmeye ve huzur bulmaya davet ediyoruz. Merkezi bir noktadayız. Diyarbakır, Bingöl, Batman'a çok yakın. Bölge halkı bu bahçenin güzelliklerini görmeli."

"İyi bir terapi"

Lavanta bahçelerini gezen Hediye Gül Gözüaçık, salgın sürecinde evde sıkıldıklarını, ailesiyle fotoğraf çektirmek için buraya geldiklerini dile getirdi.

"Salgın sürecinde rahatlamak adına çok güzel bir alan oluşturulmuş. Fotoğraf çekmek isteyenler buraya gelebilir. Bir saat bile burada zaman geçirdiklerinde terapi anlamında çok iyi geleceğini düşünüyorum. İyi bir terapi" diyen Gözüaçık, lavantaların içerisinde kendilerini huzurlu hissettiklerini belirtti.

Engin Adıgüzel de salgın döneminde evde bunaldıklarını anlatarak, lavanta bahçelerini gezerek huzur verici bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Adıgüzel, "Buradaki güzelliğin görülmesi gerekiyor. Huzur bulmak istiyorsanız kilometrelerce uzakta bir turistik merkeze değil buraya da gelinebilir. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Burcu Özyaramış ise lavanta bahçelerinden çok etkilendiğini aktardı.

Ailesiyle bahçeye gelen 5 yaşındaki Emine İpek ise "Burası çok güzel ve lavantalar çok güzel kokuyor. Fotoğraflar çektik. Diyarbakır çok güzel ve herkes buraya gelsin." ifadelerini kullandı.