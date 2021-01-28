Diyarbakır'da çiftler için evlilik ve gebelik okulu açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da çiftler için evlilik ve gebelik okulu açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi öncülüğünde ilçede kadına yönelik şiddetin son bulunması, evli çiftleri bilgilendirme, ilişkide yardımcı olmak için evlilik okulu, çocuk sahibi olmak isteyen veya gebe olan kadınlar için de özel gebelik okulunun açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Kardeşlik Parkındaki evlilik ve gebelik okulu açılışına, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kurum amirleri ve evli çiftler katıldı. Kurdele kesiminden sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Türkmen, evlilik okulunu Bismil'e kazandırdıklarını kaydetti. Kaymakam Türkmen, "Bismil'de, kaymakamlık ve belediye olarak ilçemizde evlilik okulunu açtık. Bismil'de yeni evlenen çiftlerimize evlilik kurumunun ne kadar ciddi bir kurum olduğunu anlatmayı hedefliyoruz. Bu noktada daha etkili iletişim içerisinde bulunabilen, daha mutlu çiftler ve kadına yönelik şiddetin engellendiği aileler kurmayı umut ediyoruz. Evlilik okulumuz Bismil Belediyesi önderliğinde müftülük personelimiz, ilçe sağlık personeli, sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız ve avukatlarımız tarafından hazırlanan bir eğitim programı sunmaktadır. Evlenme amacıyla belediyemize müracaat eden çiftlerimizi evlilik programımıza dahil ediyoruz. Bu evlilik programı çerçevesinde haftanın bir günü bu çiftlerimizi, programımıza dahil ederek eğitim veriyoruz. Bunun dışında çiftlerimizin merak ettiği soruları da uzman personellerimiz tarafından yanıtlıyoruz. Bu konular içerisinde etkili iletişim yöntemleri evlilik içereninde iletişim, İslam'da evlilik, evliliğin medeni hukukluğu çerçevesinde hukuksal boyutu ve evlilik içerisinde çiftlerimiz bir birlerine insani olarak duyması gereken saygı ve sabrı anlatmaya çalışıyoruz. Bu hizmetimiz sadece yeni evlenen çiftler için değil, beraberliğin üzerinde belki yıllar geçen çiftlerimize de bu hizmetimizi vermeye planlıyoruz" dedi.

Çiftlere eğitim veren avukat Gülşah Hillez ise evlilik yaşının kırsal alanlarda ciddi anlamda düşük olduğunu kaydetti. Hillez, "İnsanlar evlenirken evliliğin ne olduğuyla ilgili duruma vakıf değiller. Bu vakıf olmamak ve olgunluğa erişememek sonrasında problemlerin ardı arkasını kesmiyor, daha sonra var olan durumun üstüne kötü şeyler gelince çocuk oluyor, çocukları olduğunda da çocuklara yansıyor. Bu program ciddi anlamda devlet politikası haline gelmeli, çocuk yapmak için bile ciddi bir sertifika programından geçilmeli. Çünkü kırsal bölgedeyiz, evlilik yaşı gerçekten biraz daha düşük ama gönül isterdi ki yaş olarak biraz daha olgunluğa erişen insanların başvuru yapması bizim onlara anlatmamız ve olayı anlamaları daha sonra buna uygun olarak gerçekten evlenip evlenmemelerine karar vermeliydiler. Şuanda başvuruları alıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından evlilik ve gebelik okulunun açılışı gerçekleştirildi.