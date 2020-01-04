Diyarbakır'da "çiftlik" dolandırıcılığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'çiftlik' dolandırıcılığı - Son Dakika

Diyarbakır'da "çiftlik" dolandırıcılığı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çiftçilerin büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle dolandırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çiftçilerin büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle dolandırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan M.A, İ.A. ve M.M, jandarmaya başvurarak, M.A. tarafından dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Hayvan ticaretiyle uğraştığını söyleyen M.A'nın Gündüz Mahallesi'nde çiftlik kiraladığını anlatan çiftçiler, kendilerinden 297 büyükbaş hayvan satın alan M.A'nın bedelin sadece bir kısmını ödediğini belirtti.

Bir süre sonra çiftliği boşaltan M.A'ya ulaşamadıklarını kaydeden çiftçilerin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, geçen yıl mayıs ayında göstermelik çiftlik kiralayan M.A'nın geçen hafta büyükbaş hayvanları alarak çiftliği terk ettiği tespit edildi.

M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da ikinci Çiftlik Bank vakası! 20 milyon liralık vurgun yaptılar
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:42 Marmaris Genç İşadamları Derneğinden Akşener'e ziyaret - Son Dakika
19:40 Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yapılan telesiyejin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
19:35 Şemdinlili öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Son Dakika
19:34 Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
19:32 Belçika'da binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 19:45:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da "çiftlik" dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]