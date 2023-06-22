Diyarbakır'da çiftlik yangını: 12 bin 500 tavuk öldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da çiftlik yangını: 12 bin 500 tavuk öldü

Diyarbakır'da çiftlik yangını: 12 bin 500 tavuk öldü

22.06.2023 16:50

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin 500 tavuk öldü, 18 bin tavuk da dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin 500 tavuk öldü, 18 bin tavuk da dumandan etkilendi.

Bismil ilçesi Ambar Mahallesi'nde Fikret Salıkyüz'e ait tavuk çiftliğinde, kümeslerin bulunduğu iki bloğun birinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlre kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yapılan incelemede çiftlikteki 52 bin tavuktan 12 bin 500'ünün öldüğü belirlendi. Dumandan etkilenen 18 bin tavuk da veteriner hekimlerce tedaviye alındı.

YANGIN KAMERADA

Yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Salıkyüz'ün yaklaşık 4 milyon lira zararı olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
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