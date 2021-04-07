Diyarbakır'da ciğer kebaba kadın eli değdi - Son Dakika

Diyarbakır'da ciğer kebaba kadın eli değdi

07.04.2021 11:13
Diyarbakır'da ciğer kebaba kadın eli değdi, System.String[]

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi ciğer kebap ustası Yasemin Ayverdi Gülseran, seyyar tezgahta başladığı bu işi açtığı iş yerinde sürdürüyor.

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi ciğer kebap ustası Yasemin Ayverdi Gülseran, seyyar tezgahta başladığı bu işi açtığı iş yerinde sürdürüyor.

Gülseran, ev kadını iken çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışmaya karar verdi.

Mikrokredi desteği ile seyyar bir tezgah alan Gülseran, gündüz ev işleri ile ilgilendi, gece saatlerinde de açtığı tezgahta ciğer kebap yapıp, satarak aile ekonomisine katkı sunmaya başladı.

Hazırladığı kebapları çok beğenilen ve kazancı günden güne artan Gülseran, en büyük hedefini gerçekleştirerek dükkan açtı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Lice Caddesi'ndeki iş yerinde eşi ile çalışan Gülseran, biri kadın 2 kişiye daha istihdam sağladı.

"Devlet desteğiyle taksitlerimin bir kısmını hafifletmeye başladım"

Gülseran AA muhabirine, iş hayatına atılırken cebinde 11 lira olduğunu belirterek, büyük bir cesaret örneği göstererek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde dükkan açtığını söyledi.

Salgın sürecinde devletin esnafa sağladığı destek ile işini sürdürdüğünü belirten Gülseran, "Devlet desteğiyle taksitlerimin bir kısmını hafifletmeye başladım. Bu süreçte kar etmektense ayakta kalmayı tercih ettik." dedi.

Paket servisinde en çok talebin seyyar tezgahta çalıştığı dönemdeki müşterilerinden geldiğini anlatan Gülseran, "Bir işe atılmadan önce bitmeyecek, devamı gelecek bir meslek seçmek gerekir. Ciğer deyince Diyarbakır akla gelir. Diyarbakır'ın ciğeri biter mi, bitmez. Ben de Diyarbakır'ın yerlisiyim. Ciğeri çok seviyorum. Haliyle bu işe bir girelim dedik."diye konuştu.

Gülseran çalışmaya karar verdiğinde ailesinden ve çevresinden aldığı desteği unutamayacağını dile getirerek, esnaf olduğunu ancak evini ve çocuklarını hiç ihmal etmediğini aktardı.

"Çocuklarım benimle gurur duyuyor"

"Kadının her şeyi yapabileceğinin örneği olduğumu düşünüyorum. Bütün tabuları yıktım. Ama anne olmaktan hiç vazgeçmedim. Çocuklarım benimle gurur duyuyor" diyen Gülseran, evlatlarının öğretmenlerine, arkadaşlarına kendisinden övgü ile bahsettiğini kaydetti.

Gülseran, çocuklarının geleceği için çalıştığını anlatarak, birçok kadında da bu cevherlin saklı olduğunu ancak bunu ortaya çıkaracak fırsatı bulamadıklarını belirtti.

Gülseran, işini severek yaptığını aktararak, "Hiçbir kadın bir erkeğin cüzdanına bağlı kalmamalı. Çok iyi çocuk büyüten kadından daha iyi çocuk bakan bir baba da görmüşümdür, bir adamdan daha iyi çalışıp eve ekmek getiren kadın da görmüşümdür. Yapabileceğine inan, yaparım de, yola çık, gerisi zaten geliyor." ifadelerini kullandı.

"Kadın olarak her şeyi yapabileceğinize inanın"

Başka kadınları da bu sektörde görmek istediğini belirten Gülseran, şu değerlendirmede bulundu:

"Diyarbakır'ın belki de Güneydoğu'nun tek kadın ciğercisiyim. Tek kalmak istemiyorum. Kadın olarak her şeyi yapabileceğinize inanın. Ciğer denilince hep erkekleri görmüşüzdür ocak başında. Kadının yapamayacağı gibi bir algı var. Burada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Olumsuzluklar oldu, hepsini olumluya çevirdim. Gayet iyi, güzel gidiyor."

Diyarbakırlı kadınlarla bir arada çalışmak istediğini ifade eden Gülseran onlara iş birliği çağrısı yaptı.

Gülseran, "Pilavı tutturamıyorumdur, salatayı çok güzel yapamıyorumdur. Biri çıkar ve der ki; 'Sen ciğer yapıyorsun ben de yanına bir pilav yapayım.' Gel, beraber çalışalım. 'Ben büyüyeyim, ciğerciler kraliçesi olayım.' demiyorum. Hepimiz en iyi bildiğimiz işi yaparak belki de güzel bir yere gelebiliriz. Hep beraber güzel şeyler yapalım." sözlerine yer verdi.

Müşterilerden Semih Güzel, Diyarbakır'da ciğer yemek istediğinde Yasemin ustanın yaptığı kebabı tercih ettiğini söyledi.

Cemil Söğüt de Yasemin ustanın hazırladığı ciğer kebabı çok lezzetli bulduğunu ifade ederek, "Sürekli geldiğim bir yer. Nasıl hazırlandığını gördüğüm için burayı tercih ediyorum." dedi.

Diyarbakır, Yenişehir, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ciğer kebaba kadın eli değdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı
Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler         
11:56
Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek verilecek Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek verilecek         
11:22
Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi         
11:02
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:00
İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti         
10:50
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Aç kalan fareler yolu bastı Aç kalan fareler yolu bastı         
10:16
18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı         
09:34
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı         
22:50
Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı         
22:11
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 12:05:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da ciğer kebaba kadın eli değdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei