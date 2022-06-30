Son dakika haberi: Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 13 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 13 yaralı

30.06.2022 23:50
Son dakika haberi: Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 13 yaralı

Son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Gruptakilerin yakınlarının katılmasıyla sözlü tartışma sopalı, taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Her iki grup içerisinde 1'i ağır 13 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbarla bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralanan 13 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin önünde polis, güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekiplerinin giriş ve çıkışı kapattığı kırsal Beşpınar Mahallesi'nde ise jandar ekipleri güvenlik önlemi aldı. Jandarma kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Jandarma, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 13 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 13 yaralı - Son Dakika
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