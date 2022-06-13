Diyarbakır'da çıkan yangında hasar gören fabrikaya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da çıkan yangında hasar gören fabrikaya ziyaret

13.06.2022 19:25
Diyarbakır'da çıkan yangında hasar gören fabrikaya ziyaret

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıkan fabrikayı ziyaret etti.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıkan fabrikayı ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti milletvekilleri Eker ve Bal ile AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çıkan yangında hasar gören kozmetik ürün üreten fabrikayı ziyaret etti, fabrikanın yöneticileri ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, kent için önemli bir yatırım olan fabrikada yangın çıkmasından duydukları üzüntüyü ifade ederek, en büyük tesellinin yangında can kaybının yaşanmaması olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3) Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çıkan yangında hasar gören fabrikaya ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:48:58. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da çıkan yangında hasar gören fabrikaya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement