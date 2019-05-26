Diyarbakır'da cinayet
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Diyarbakır'da polis memuru Muharrem Y, tartıştığı meslektaşı Merve Ü'yü silahla öldürdü.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:01 Kaynak: AA
'da polis memuru Muharrem Y, tartıştığı meslektaşı Merve Ü'yü silahla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir
İlçesi Fabrika Mahallesi'ndeki bir binada silah sesi duyan vatandaşlar durumu 155 Polis
İmdat hattına iletti.
Olay yerine gelen ekipler girdikleri evde Merve Ü'yü ağır yaralı halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Merve Ü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Muharrem Y, daha sonra gittiği polis merkezinde teslim olurken, ilk ifadesinde aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
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