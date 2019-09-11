Diyarbakır'da cinayet

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dicle Nehri kenarındaki İbrahim Oruç Parkı'nda ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı ilk incelemede, silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin, Batman nüfusuna kayıtlı Sıddık Genç (38) olduğunu tespit etti.

Genç'in cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.