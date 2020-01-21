Diyarbakır'da cinayet hükümlüsü 2 firari yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde haklarında 62'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 cinayet hükümlüsü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca geçmişte işledikleri suçların şüpheli ve firari durumda olanların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 15 Kasım 2005'te Elazığ'ın Maden ilçesi Zuhurevleri mezrasında Fethi Türk'ün öldürülmesi ve Mehmet Dağtekin'in ise yaralanması nedeniyle haklarında "silahlı yağma" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 62'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.O. ve S.O'nun ailelerinin ikamet ettiği Ergani ilçesinin Ortaağaç Mahallesi Kolbaşı mezrasına geldiği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda T.O. saklandığı evde, S.O ise hayvan ağılının içerisindeki sığınakta yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.