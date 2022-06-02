Diyarbakır'da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı

02.06.2022 19:07
Diyarbakır'da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Dicle ilçesi Durabeyli Mahallesi'nde M.Z.'nin öldüğü olaya ilişkin Diyarbakır Asayiş Şube JASAT timleri ile Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde Dicle Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama kararı ile "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan fakat olay yerinde firar ettiği için kovuşturma aşamasında kesinleşmiş cezası olmayan erkek A.Ü. (56) isimli şahıs alınan duyum doğrultusunda, Dicle ilçesi Durabeyli Mahallesi'nde Asayiş Şube Birimi JASAT timleri, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Timleri ve Döğer Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen faaliyet sonucu yakalanarak, Cumhuriyet savcısı talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hisarcık, JASAT, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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