Diyarbakır'da cinayetten aranan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geçen ay akraba aileler arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Yayıklı Mahallesi'nde 3 Temmuz'da bir kişinin öldüğü kavganın şüphelilerinin Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi'nde gizlendikleri bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir evde şüpheliler C.K. ve V.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderildi.