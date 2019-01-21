Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Cinayetten Aranan Zanlı, Antalya'da Yakalandı

Diyarbakır'da Cinayetten Aranan Zanlı, Antalya'da Yakalandı

1 saat önce

Diyarbakır'da, 6 yıl önce imam nikahı ile birlikte yaşadığı Nazlı Aydın'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Diyarbakır'da Cinayetten Aranan Zanlı, Antalya'da Yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'da, 6 yıl önce imam nikahı ile birlikte yaşadığı Nazlı Aydın'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İbrahim Sözen Caddesi'nde kimlik kontrolü yaptıkları kişinin üzerinde taşıdığı S.Ç. adına düzenlenen kimlikten ve tutarsız davranışlarından şüphelendi.

Detaylı sorgulama yapmak için gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen şüphelinin, Murat Azak (32) olduğu ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Yapılan sorgulamada, Murat Azak hakkında, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2013 yılında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde imam nikahı ile birlikte yaşadığı Nazlı Aydın'ı (28) öldürmek suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi.

Ayrıca aynı kişi hakkında 15 ayrı suçtan yakalama kararı ile 22 ay hapis ve 7 bin lira adli para cezası da bulunduğu tespit edildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Murat Azak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:21 Kaynak: AA

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