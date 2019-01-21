Diyarbakır'da Cinayetten Aranan Zanlı, Antalya'da Yakalandı
1 saat önce
Diyarbakır'da, 6 yıl önce imam nikahı ile birlikte yaşadığı Nazlı Aydın'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
Diyarbakır
'da, 6 yıl önce imam nikahı ile birlikte yaşadığı Nazlı Aydın
'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde yakalandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, İbrahim Sözen
Caddesi'nde kimlik kontrolü yaptıkları kişinin üzerinde taşıdığı S.Ç. adına düzenlenen kimlikten ve tutarsız davranışlarından şüphelendi.
Detaylı sorgulama yapmak için gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen şüphelinin, Murat Azak (32) olduğu ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Yapılan sorgulamada, Murat Azak hakkında, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2013 yılında Diyarbakır'ın Kayapınar
ilçesinde imam nikahı ile birlikte yaşadığı Nazlı Aydın'ı (28) öldürmek suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi.
Ayrıca aynı kişi hakkında 15 ayrı suçtan yakalama kararı ile 22 ay hapis ve 7 bin lira adli para cezası da bulunduğu tespit edildi. Polis
merkezinde işlemleri tamamlanan Murat Azak, cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:21 Kaynak: AA
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