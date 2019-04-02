Diyarbakır'da Çırçır Fabrikasında Yangın

Diyarbakır'da daha önce iki kez yanan çırçır fabrikasında yine yangın çıktı.

Diyarbakır'da daha önce iki kez yanan çırçır fabrikasında yine yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda fabrikada küçük çaplı hasar meydana geldi.



Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan çırçır fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan işçiler iş yerinin arka tarafından yangın çıktığını gördü. Can güvenliklerini sağlayan işçiler bir yandan malları kurtarmaya çalışırken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çırçır fabrikasında daha önce iki kez yangın çıktığı öğrenildi.



Yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

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