Diyarbakır'da Çırçır Fabrikasında Yangın
10 dakika önce
- Diyarbakır'da çırçır fabrikasında yangınDİYARBAKIR - Diyarbakır'da daha önce iki kez yanan çırçır fabrikasında yine yangın çıktı.
- Diyarbakır'da çırçır fabrikasında yangın
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da daha önce iki kez yanan çırçır fabrikasında yine yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda fabrikada küçük çaplı hasar meydana geldi.
Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan çırçır fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan işçiler iş yerinin arka tarafından yangın çıktığını gördü. Can güvenliklerini sağlayan işçiler bir yandan malları kurtarmaya çalışırken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çırçır fabrikasında daha önce iki kez yangın çıktığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
Yaşlı Çift, Ahşap Evde Yanarak Can Verdi
HDP'nin Kazandığı İlçede Belediye Binası Yok: Kayyum Emniyete Hibe Etmiş
Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek
Bilecik'te 2 Katlı Kerpiçten Ev Tutuştu, Alevler Yandaki Eve Sıçradı