Diyarbakır'da çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın, tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın, tutuklandı

18.03.2022 18:20
Diyarbakır'da çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın, tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içirdiği tespit edilen kadın, tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içirdiği tespit edilen kadın, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.E. (21) dün akşam saatlerinde 1 yaşındaki kızı L.Y'yi kusma şikayetiyle Bismil Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından L.Y, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Anne N.E'nin olayla ilgili kendisinden bilgi alan doktorlara, dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenerek kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdiğini anlattı.

Bunun üzerine N.E, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş! Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!

Diyarbakır, Çocuk, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın, tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement